Bebê sai ileso após carro ser lançado contra árvore

Um carro capotou após se chocar com outro, ser arremessado para fora da pista e bater em um pé de pequi. O acidente aconteceu na avenida Teothônio Segurado, em Palmas, na manhã desta terça-feira (24), por volta das 8h.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, no veículo que capotou havia um homem de 37 anos que sofreu escoriações e o filho dele de apenas 1 ano, que estava na cadeirinha e não teve nenhum ferimento. Eles foram levados para a Upa Norte.



Conforme os Bombeiros, o condutor do outro carro não se feriu. A equipe também atuou para evitar um incêndio, já que houve derramamento de óleo na pista. A avenida não chegou a ser interditada.



Fonte: G1/TO