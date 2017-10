Família procura por menino desaparecido há 2 dias; ele saiu de casa dizendo que ia catar pequi mas não voltou

Um menino de 11 anos de idade está desaparecido há dois dias depois de sair dizendo que ia catar pequi em uma chapada em Araguaína.



Gabriel César Jesus Santos mora no Assentamento Rio Preto mas veio vender farinha em Araguaína onde se hospedou na casa de sua irmã por parte de mãe, Mayelle de Jesus dos Santos (23 anos), que fica no Residencial Flamboyant.



Segundo relato da irmã, o menino saiu de sua casa por volta das 6h de segunda-feira (23), dizendo que ia buscar pequi em uma chapada nas proximidades do cemitério Jardim das Paineiras e não retornou.



Mayelle disse que essa foi a primeira vez que o menino sumiu de casa. A família registrou um Boletim de Ocorrência onde explicou que o garoto não tinha amigos na cidade e apesar de ressaltar que Gabriel às vezes age com teimosia e desobediência, não houve nenhuma discussão que pudesse levá-lo a fugir de casa. Gabriel é órfão de mãe há 6 anos e mora com uma tia no assentamento.



Quando foi visto pela última vez, e menino estava em uma bicicleta cor vinho Moutain Bike e usava bermuda, camiseta e chinelo de couro.



A irmã pede para quem tiver informações sobre o paradeiro de Gabriel entrar em contato através do telefone (63) 99264-8058.