Absolvido camelô acusado de matar caseiro de chácara

O camelô, Emanuel de Lima Santos (34 anos), foi absolvido do assassinato que vitimou o caseiro de uma chácara localizada próximo ao estádio Mirandão em Araguaína. O crime aconteceu em setembro de 2016.



Nessa segunda-feira (23) o réu foi a Júri Popular que por maioria de votos acatou a tese da defesa e reconheceu o réu como inocente. A sentença foi dada pelo juiz da 1º Vara Criminal de Araguaína, Francisco Vieira Filho.



Entenda o caso



O caseiro Uelton Nascimento Pereira tinha 28 anos e foi morto com dois disparos de arma de fogo.



Na época, uma testemunha relatou à polícia que no dia do crime, viu dois homens passarem por ela em uma moto e depois de cumprimentá-la foram até o local onde trabalhava o caseiro. A testemunha ouviu dois disparos em seguida e quando chegou no local encontrou apenas Uelton caído no chão já sem vida.



Depois do crime, Emanuel foi preso no setor Monte Sinai apontado como principal suspeito da morte do caseiro que já tinha passagem pela polícia por homicídio.