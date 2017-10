Homem que sensibilizou PMs após ter roçadeira furtada é preso

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante depois de ser detido por populares quando tentava arrombar uma residência no setor Araguaína Sul. Em maio deste ano este mesmo homem ficou conhecido nas redes sociais ao ganhar uma roçadeira da Polícia Militar depois de afirmar que teve o equipamento furtado.



O caso aconteceu na Rua Tocantins no início da tarde dessa terça-feira (24), quando Eurivaldo Severino tentou forçar a porta de uma casa para entrar mas foi surpreendido pelo proprietário que chegava no local e flagrou a ação. Os dois entraram em luta corporal e o autor ainda tentou fugir mas foi capturado por populares e entregue à polícia.



À polícia, Eurivaldo Severino disse que só queria entrar na casa para tomar água mas a PM informou que trata-se de uma tentativa de furto.



Severino já tem passagem pela polícia por furto cometido em 2016 e à nossa reportagem ele confessou ser usuário de drogas.



Em maio deste ano, Eurivaldo Severino, comoveu policiais militares depois de afirmar que teve sua roçadeira furtada. Sem trabalho, o homem disse que dependia do equipamento para sustentar três filhos.



Sensibilizados, policiais militares fizeram uma arrecadação em dinheiro e conseguiram comprar uma roçadeira nova para ele que também ganhou cestas básicas da polícia.