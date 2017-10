Jovem é preso com moto roubada e porções de droga

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante com moto roubada e drogas em sua residência no município de Babaçulândia.



Patrick Martins foi preso por agentes da Polícia Civil que receberam a informação de que ele estava praticando crimes na cidade.



De posse das informações os policiais foram até a residência do suspeito onde foi apreendida uma motocicleta roubada e várias porções de substância análoga à maconha.



Preso em flagrante, Patrick disse que comprou a moto através do grupo Gambira no Facebook e afirmou que pagou R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais) no veículo.



(Foto: Portal O Norte)

Já sobre a droga, o suspeito alegou que era para uso próprio.



(Foto: Portal O Norte)

Encaminhado para a Delegacia de Plantão em Araguaína, Patrick foi autuado por receptação e tráfico de drogas.