Veículos batem de frente e explodem na BR-153

Uma colisão envolvendo uma carreta e um caminhão deixaram duas pessoas feridas e os veículos destruídos.



O acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (25), na BR-153 próximo a Darcinópolis, região Norte do Tocantins, onde os dois veículos bateram de frente. Com a colisão os motoristas Luiz Coelho (84 anos) e Denis Wilson (47 anos) ficaram feridos e foram socorridos por terceiros e levados para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



O Corpo de Bombeiros foi acionado mas quando chegaram no local o caminhão e a carreta já estavam sendo consumidos pelas chamas. Um dos veículos transportava diversos produtos alimentícios e o outro amêndoas de cacau, que liberaram óleo combustível o que segundo a equipe, dificultou o combate ao incêndio.



Ainda conforme os Bombeiros foram cerca de 8 horas de trabalho de combate e controle das chamas.