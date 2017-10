Marido de professora assinada é absolvido de homicídio

O comerciante João Abílio (50 anos) foi a Júri Popular nessa terça-feira (24), acusado de matar sua esposa, a professora Elizabete Contini Abílio, assassinada em julho de 2010.



O julgamento terminou por volta de 02h30 da madrugada dessa quarta-feira (25), em Palmas, onde o marido foi absolvido do crime de homicídio por quatro votos a três do Júri. No entanto, João Abílio foi condenado por ocultação de cadáver pela maioria dos jurados.



O réu poderá recorrer da decisão e a pena só será definida após o trânsito em julgado da sentença. Segundo consta na decisão, a pena será definida quando não houver mais possibilidade de recursos. O crime prevê uma pena de um a três anos de prisão e multa.



Entenda o caso



O Ministério Público Estadual denunciou o comerciante João Abílio pela morte da esposa. A professora que dava aulas de teatro no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas, foi morta por estrangulamento e seu corpo foi encontrado entre as praias da Graciosa e do Prata, enrolado numa lona preta com os pés e mãos atados.



A necropsia comprovou que a vítima foi estrangulada e morta em decorrência de fratura na coluna cervical.



Conforme investigação da polícia e a denúncia do Ministério Público Federal, o crime aconteceu porque a professora descobriu que o marido fazia empréstimos bancários no nome dela para bancar festas e amantes.