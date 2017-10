Filhos de preso morto na CPPA ganham na Justiça direito de receber indenização de R$ 60 mil reais

Os filhos de um detento que foi morto na Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA) ganham na Justiça o direito a uma indenização de R$ 60 mil reais do Governo do Estado por danos morais. A decisão foi da juíza Milene de Carvalho Henrique, da 2ª vara da Fazenda e Registros Públicos.



André Luiz Evangelista da Silva tinha 28 anos e estava preso por lesão corporal contra a companheira quando foi morto na CPPA em 2011, por companheiros de cela. Depois da morte, a mulher entrou na Justiça tentando provar que vivia em união estável com Luiz Evangelista e pediu na Justiça uma indenização no valor de R$ 1 milhão de reais.



Segundo a mulher, o preso era pintor e ganhava R$ 1,2 mil por mês, valor que não foi comprovado. Como a mulher não conseguiu comprovar que vivia em união estável com o preso, teve o pedido de indenização negado. Porém, a juíza determinou indenização de R$ 30 mil para cada um dos filhos, que tinham 4 e 6 anos, além de uma pensão de um salário mínimo para cada um até os 25 anos.



No trecho da decisão, a juíza destaca que "O Estado tinha a obrigação legal específica de realizar a guarda e vigília eficiente sobre o custodiado, inclusive impedindo a entrada de armas"



Ainda conforme a decisão, a pensão de um salário, para os dois filhos, deve começar a ser paga 30 dias após a intimação do Estado. A indenização por danos morais deverá ser corrigida com juros desde a morte do preso.