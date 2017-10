Assaltantes explodem carro forte e roubam dinheiro

Um carro-forte foi atacado na tarde desta sexta-feira na BR-153, entre as cidades de Guaraí e Presidente Kennedy, na região Central do Estado.



Segundo testemunhas, os criminosos que estavam em uma Hilux SW4 interceptaram o carro-forte e emparelhando ao lado do veículo efetuaram vários disparos obrigando o motorista a parar. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três bandidos fortemente armados atacaram o veículo e usaram explosivos para abrir o veículo à força.



Durante a ação, um caminhão passou em alta velocidade e os assaltantes deixaram uma metralhadora .50 cair, junto com uma bolsa de munições.



(Foto: Divulgação)

Os bandidos pararam a SW4 na pista e incendiaram o veículo, em seguida fugiram em direção a Guaraí, em um outro carro modelo Chevrolet Agile com placas de Anápolis (GO) que roubaram no local levando com eles vários malotes de dinheiro.



(Foto: Divulgação)

A PRF está na região fazendo buscas pelos suspeitos com apoio da Polícia Militar mas até o momento, ninguém foi preso.



A Polícia Científica foi acionada para o local para realizar os procedimentos cabíveis.



Em nota à imprensa, a empresa Prosegur, dona do carro-forte, disse que não houve registro de feridos e está à disposição das autoridades para colaborar com o andamento das investigações. A empresa ainda não informou a quantia roubada pelos criminosos.



(Foto: Divulgação)