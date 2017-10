Menor de 16 anos é executado a tiros no quintal de casa

Um adolescente de 16 anos foi executado a tiros no quintal da própria casa na noite desta sexta-feira (27), em Araguaína.



O crime aconteceu na Rua 47 do setor Nova Araguaína, quando segundo a mãe do menor, identificado até o momento apenas como Rafael, dois homens armados chegaram na casa em um carro preto e efetuaram cerca de 7 disparos contra a vítima que pediu socorro mas acabou atingida por vários tiros na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência mas quando chegou no local o menor já estava morto.



(Foto: Portal O Norte)

Conforme apurado por nossa reportagem, a vítima tinha envolvimento com atos ilícitos. A ocorrência ainda está em andamento e a Polícia Militar ainda não informou mais detalhes.



Os autores do crime fugiram e até o fechamento desta matéria não foram localizados.



(Foto: Portal O Norte)



A polícia acredita que o crime pode ter sido motivado por acerto de contas, já que segundo informações colhidas pela PM, um amigo de Rafael foi assassinado dias atrás e ele estaria jurando vingança. Ainda conforme a polícia, Rafael era usuário de drogas.