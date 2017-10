Amigos fazem campanha de oração na porta do Hospital Regional

Um jovem de 21 anos está internado em estado grave no Hospital Regional de Araguaína (HRA), depois de um acidente que aconteceu na madrugada da última segunda-feira (23). Familiares e amigos estão realizando uma campanha de oração pela vida do rapaz.



André Batista Rosário Souza, sofreu um acidente por volta das 02:30min da madrugada na TO-222, quando retornava do Distrito de Novo Horizonte à Araguaína em uma motocicleta e foi surpreendido por um cavalo que atravessou a pista e ele não conseguiu desviar do animal



O rapaz sofreu traumatismo craniano e foi levado para o Regional onde permanece internado em coma induzido na sala vermelha. Seu estado de saúde ainda é grave.



O Jovem é conhecido em Araguaína e região, por ser Motovlog (pessoa que filma coisas referentes à motos, muitas vezes pilotando o veículo).



Desde quarta-feira (25), amigos e familiares realizam uma campanha de oração intitulada “À espera de um milagre” onde todos os dias o grupo se reúne por volta das 18h30 para orar pela recuperação de André.

João Vitor Soares e Tharcio Souza, idealizadores da campanha de oração pedem para as pessoas que puderem, orar pela vida de André para que ele se recupere. “Pedimos oração de todos, somente Deus para fazer esse milagre”, diz João Vitor.