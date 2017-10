Delegado é baleado por PMs após ser confundido com bandido

Um delegado da Polícia Civil foi baleado por militares na manhã deste sábado (28), em Guaraí. Conforme Adriano Carrasco, delegado regional, Marivan da Silva Souza, estava de folga e passava pela cidade quando foi confundido com criminoso.



De acordo com Carrasco, a vítima foi atingida por tiros em um dos braços, orelha e de raspão na cabeça e os disparos teriam sido feitos por policiais da Companhia Independente de Operações Especiais da Polícia Militar, que estariam na cidade investigando o assalto a um carro-forte na BR-153, ocorrido na tarde dessa sexta-feira (27).



Socorrido, o delegado baleado foi levado para o Hospital Regional de Guaraí. Apesar de seu estado de saúde ser estável, Marivan deve ser transferido para o Hospital Geral de Palmas (HGP), levado pelo helicóptero da Segurança Pública que está na cidade dando apoio às buscas pelos assaltantes.



Assalto a carro-forte



A polícia continua as buscas pelos três criminosos que fortemente armados, explodiram e roubaram um carro forte na BR-153 na tarde de ontem (28).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo usado pelos assaltantes na fuga foi localizado abandonado próximo a BR-153, perto de uma ponte.



Durante o assalto, um caminhão passou em alta velocidade e os criminosos deixaram uma metralhadora .50 cair, junto com uma bolsa de munições.



Ainda conforme a PRF, os suspeitos teriam sido avistados porém fugiram à pé pela mata. As polícia Civil e Militar das cidades de Guaraí, Colinas, Pedro Afonso e Araguaína trabalham em uma ação conjunta na tentativa de capturar os autores.



Até o momento a polícia não informou a quantia de dinheiro levada pelos assaltantes.