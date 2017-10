Justiça decreta prisão de PMs que atiraram em delegado

Foram presos os quatro policiais envolvidos na ação que terminou com um delegado da Polícia Civil baleado na manhã de ontem (28), em Guaraí região Centro-Norte do Tocantins.



Os PMs identificados como Frederico Ribeiro dos Santos, João Luiz Andrade da Silva, Tiago Marinho Duarte Peres e Cleiber Levy Gonçalves Brasilino tiveram prisão decretada no mesmo dia. O mandado foi expedido e cumprido ainda na noite de sábado e os policiais foram encaminhados para o Quartel da PM em Guaraí.



Nota Conjunta



Em nota à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública e o Comando Geral da Polícia Militar informaram que foram instaurados procedimentos para apurar o caso.



Sinpol



O Sindicato dos Policiais Civis do Tocantins se manifestaram sobre o caso criticando a ação dos militares classificando a atitude dos PMs como “despreparo”



Nota Faspra- To



A Federação das Praças e Servidores Militares do Estado do Tocantins (Faspra-TO) também se manifestou saindo em defesa dos PMs. Na nota o sindicato afirmou que torce recuperação do delegado e destacou que condena o juízo antecipado de terceiros em relação ao caso: “A Faspra-TO se posiciona ao lado de nossos companheiros no sentido de apoiar e garantir por meio de nosso jurídico o resguardo pelo devido processo legal, bem como o respeito as prerrogativas inerentes aos militares que outrora foram deixadas de lado”.



Delegado Regional



À imprensa, o delegado regional de Araguaína, Bruno Boaventura destacou que o colega de trabalho escapou por milagre. Segundo ele, Marivan estava de folga quando foi surpreendido com tiros de fuzil dados pelos PMs que não teriam dado ordem de parada, não usavam uniformes e estavam em um veículo descaracterizado.



O secretário de Segurança Pública, César Simoni, o delegado Geral da Polícia Civil Claudemir Luiz Ferreira e o Comandante Geral da PM, Coronel Glauber de Oliveira Santos viajaram até Guaraí para acompanharem as investigações.



Entenda o caso



O delegado Marivan da Silva Sousa é lotado na cidade de Colméia e foi baleado pelos PMs que investigavam um assalto a carro-forte ocorrido na BR-153 na última sexta-feira (27.



Marivan foi atingido por três tiros: na orelha, braço e outro de raspão na cabeça. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Guaraí e em seguida transferido de helicóptero para o Hospital Geral de Palmas (HGP) e seu estado de saúde é estável.