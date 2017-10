Casal morre em grave acidente entre Saveiro e Scania

Um casal morreu e um homem ficou ferido em um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão carregado de milho.



A colisão a aconteceu na tarde de ontem (28) no km 148 da TO-335 próximo ao município de Couto Magalhães, na região Centro Norte do Estado.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h43min, para atender a ocorrência em que haviam pessoas presas às ferragens. As vítimas fatais identificadas como Adão Cardoso de Souza (54 anos) e Janete Soares de Souza (51 anos), estavam em um veículo Saveiro de cor vermelha com placas de Araguaína (TO).



(Foto: Divulgação Bombeiros)

A Saveiro colidiu com uma carreta Scania de cor branca com placas de Maringá (PR), conduzida por Tales de Meira Gomes (68 anos) que saiu ileso do acidente.



O veículo Saveiro ficou destruído e a carga da carreta ficou espalhada após a colisão.



(Foto: