Homem é executado com tiro dentro do Parque Cimba

Um homem de 28 anos foi morto com um tiro dentro do Parque Cimba em Araguaína. O crime aconteceu por volta das 20h30 da noite desse domingo (29).



Segundo a Polícia Militar, a vítima identificada apenas como Maique estava em companhia de um amigo nas ruínas do Parque quando foi surpreendido pelo autor que chegou por trás deles de bicicleta e efetuou um disparo contra Maique que foi atingido na cabeça, não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local.



Ainda de acordo com a polícia, o rapaz que estava com Maique não aguardou a chegada da polícia.



A PM informou que Maique era ex-presidiário com passagem por furto, usuário de drogas e a principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por acerto de contas, já que conforme apurado, dias atrás ele teria se envolvido em uma discussão com o dono de uma “Boca de Fumo” por causa de dívidas de consumo de drogas.



O autor do crime fugiu do local e até o fechamento desta matéria não foi localizado. A perícia foi acionada e após os procedimentos o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.



Esse é o primeiro homicídio registrado no Parque Cimba. O local é bastante visitado pela população da cidade para práticas de esporte e lazer, no entanto o consumo de drogas algumas vezes explícito no local é uma preocupação que tem chamado atenção de quem frequenta o parque.



(Foto: Portal O Norte)