Bandidos explodem a agência Banco do Brasil em Filadélfia

Na noite do último sábado (28), bandidos explodiram a agência do Banco do Brasil em Filadélfia, cidade do Norte do Tocantins 100km distante de Araguaína.



O prédio onde funciona a agência ficou destruído após a ação em que bandidos aproveitaram da ausência de militares que estavam à serviço na cidade e tiveram que viajar até Araguaína para registrar uma ocorrência na Delegacia de Plantão.



Quando os PMs foram acionados, imediatamente solicitaram reforço aos destacamentos vizinhos na tentativa de localizar os autores. A perícia também foi chamada.



Os policiais realizaram patrulhamento na região mas até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso. A polícia também não divulgou a quantia levada pelos assaltantes.