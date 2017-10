Colisão frontal mata 2 pessoas e deixa outras 2 feridas

Um acidente na manhã de domingo (29) entre dois veículos na BR-153, próximo ao Povoado Ponte em Araguaína matou duas pessoas e deixou outras duas feridas.



Os dois veículos envolvidos bateram de frente e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeita que o acidente tenha acontecido durante uma tentativa de ultrapassagem indevida.



O corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para a ocorrência onde em um dos carros que tinha placas de Xambioá estavam o passageiro Marcelo Lopes de Oliveira que não resistiu aos ferimentos e o motorista Hudson Duarte Ferreira (52 anos) que foi socorrido e encaminhado ferido para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



(Foto: Divulgação)

No outro veículo com placas de Mogis das Cruzes (SP), tamb;em haviam duas pessoas, sendo que a passageira Sandra Maria de Oliveira morreu ainda no local presa às ferragens. Já o condutor do ve;iculo, Jos;e Augusto do Nascimento (49 anos) foi levado pelo Samu para o HRA.



Por causa do acidente o trecho da pista ficou interditado por cerca de duas horas, período em que os Bombeiros fizeram a limpeza de uma camada de óleo que ficou espalhada na rodovia.