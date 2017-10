Dupla é presa ao tentar fugir de abordagem policial

Dois jovens foram presos na última sexta-feira (27), em Araguaína por porte ilegal de arma de fogo.



A ação policial aconteceu na Rua dos Pedreiros da Vila Bragantina quando policiais militares avistaram dos homens em atitude suspeita trafegando em uma motocicleta de cor vermelha. Quando eles perceberam a presença dos PMs tentaram fugir em alta velocidade, momento em que o garupa tirou uma arma da cintura e jogou no lote de uma casa.



Durante a perseguição os PMs conseguiram interceptar o ve;iculo e assim abordar os suspeitos na Rua 01 com a Rua Líbano no bairro Eldorado. A polícia realizou uma varredura e encontrou a arma jogada por um dos suspeitos, era um revólver calibre 38 com numeração raspada e sem munições.

Os jovens de 24 e 21 anos foram encaminhados junto com a arma e moto apreendidas para a Delegacia de Plantão, onde foram autuados por porte ilegal de arma e o

condutor por direção perigosa.



O condutor disse que a moto em que estavam ele havia pego emprestado com uma amiga e embora o veículo não tivesse registro de furto ou roubo acabou apreendido por estar com o documento vencido.



Ainda segundo a polícia, o suspeito de 21 anos que estava na garupa da moto já possui passagem por tentativa de homicídio.