Estudante da UFT faz desabafo em rede social depois de ter o cabelo cortado à faca por dupla de assaltantes

Uma estudante da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Araguaína fez um desabafo em seu perfil no Facebook depois de ter o cabelo cortado à faca por assaltantes quando voltava da faculdade.



Thays Carsantos conversou com nossa reportagem. Ela disse que foi a primeira vez que foi abordada por bandidos em uma moto preta e tudo aconteceu em plena luz do dia por volta das 10 horas do último sábado (28), quando ela saía da UFT onde estuda no curso de Matemática. “Estava chovendo na hora e como eu saí mais cedo não liguei para meu esposo vir me buscar e decidi ir à pé para casa...sempre ia por aquela rua, era calma...”, lembra falando da Avenida São Francisco do setor Araguaína Sul, onde ela foi agredida.



De acordo com o relato publicado por ela na manhã do dia seguinte, ela foi abordada por dois assaltantes armados que mandaram ela entregar o que ela tinha de valor: “como eu não estava com nada eles simplesmente cortaram meu cabelo com a faca”.



A estudante disse estar escrevendo o depoimento em lágrimas: “...eles pensam que n levaram nada de valor mas levaram sim algo muito valioso para mim, meu cabelo era meu auto estima (sic)”.



“...como fazem isso comigo assim só por não ter bem material?”, desabafou revoltada.

Casada e mãe de um bebê de apenas 11 meses, Thays conta que logo após sofrer a agressão só conseguia pensar na família e completou: “Quero ver meu filho crescer...Tive muito medo e ainda não estou bem, toda vez que olho para o meu cabelo lembro da cena, foi horrível” e acrescentou "puxaram meu cabelo com tanta força que meu couro cabeludo está dolorido até hoje".



(Foto: Arquivo Facebook)

Ainda abalada, Thays diz que agradece a Deus por estar viva mas revela que agora está com medo de sair sozinha. Ela não registrou Boletim de Ocorrência porque não conseguiu identificar os autores.