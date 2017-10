Ex-prefeito é preso por vários crimes administrativos

A polícia prendeu nesta segunda-feira (30) em Palmas, o ex-prefeito de Aliança do Tocantins, Valter Araújo Rodrigues (PSDB), de 68 anos.



O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi (TO). Valteir Rodrigues é acusado de crimes administrativos praticados durante o mandato dele de 2005 a 2008. Entre as acusações que pesam contra ele, estão: apropriação indevida de bens públicos, desvios de verbas e antecipar ou inverter ordem de pagamento de fornecedores.



O ex-gestor foi preso depois que os policiais da Delegacia Interestadual de Polinter e Capturas, receberam informações de que ele estaria na capital.



Após os procedimentos na sede da Polinter, Valteir foi levado para a Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), e deve cumprir pena no regime semiaberto.