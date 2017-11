Justiça condena vizinho que matou idoso para roubar

Marcos Diones Rodrigues Fernandes, o “Marquinhos do Divino Barreira”, foi condenado 30 anos de prisão, em regime fechado, pela morte do aposentado Raimundo Ferreira Neto, 84 anos.



Segundo a denúncia, o réu cometeu o latrocínio (roubo seguido de morte) em março de 2013. Após terem bebido juntos, o réu teria matado o idoso a facadas para subtrair o dinheiro da aposentadoria da vítima, de quem era vizinho e amigo. O aposentado havia sacado o benefício dois dias antes de ser morto. O corpo foi encontrado dias depois por um dos filhos.



Na sentença condenatória o juiz da Comarca de Colméia, Ricardo Gagliardi, se baseou em diversas evidências para concluir que tanto a materialidade da conduta do réu quanto a autoria do crime foram comprovadas no processo.



O réu também deverá pagar R$ 8.136,00 de multa e mais R$ 50 mil de danos morais aos filhos da vítima.



A defesa já recorreu com uma apelação criminal que será julgada pelo Tribunal de Justiça.



TJ Tocantins