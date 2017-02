Deputado Olyntho Neto é eleito presidente da CCJ na Assembleia

O deputado estadual Olyntho Neto (PSDB) foi eleito nesta quinta-feira, 9, presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa.



O parlamentar agradeceu a confiança dos pares na Casa de Leis: "Agradeço aos colegas por confiarem e delegarem a mim tamanha responsabilidade. A CCJ é a primeira comissão, onde passam todos os projetos e matérias antes de serem apreciados em plenário, e por isso uma das mais importantes”, explicou.



Olyntho é o deputado mais jovem das últimas três legislaturas. Sobre a nova missão, o Deputado assegurou seriedade e transparência na condução dos assuntos da Comissão. “Vou pautar os trabalhos com muita serenidade, ética e seriedade, sempre respeitando os princípios morais e legais. Nossa principal preocupação é sempre lutar pelos direitos da população do estado do Tocantins”, disse Olyntho antecipando que 2017 será um ano de muito trabalho.