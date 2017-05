Governador realiza fórum para estreitar relação com gestores locais

O governador Marcelo Miranda abre nesta quarta-feira, 24, em Guaraí, a primeira edição do Fórum de Desenvolvimento Econômico do Tocantins. O evento tem como tema “Desafios e Oportunidades da Indústria, Comércio, Serviços, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura” e visa estreitar o diálogo e intercâmbio entre os gestores locais para o enfrentamento dos desafios contemporâneos, buscando o desenvolvimento econômico por meio do potencial regional.



Ao longo dos dois dias de evento 23 e 24 de maio, serão abordados os desafios enfrentados na eficácia da gestão e a identificação de oportunidades para desenvolver os municípios, de acordo com seu potencial. Questões práticas da vivência administrativa, como a captação de recursos parlamentares e como aproveitar a cultura e o potencial turístico para promover o desenvolvimento socioeconômico também farão parte das discussões. Os encontros contarão com palestras técnicas, painéis e workshops.



O evento será realizado nas regiões Centro-Oeste, Sul, Norte e Sudeste. A edição da região Centro-Norte terá como sede a cidade de Guaraí e contará com gestores municipais entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais de pouco mais de 30 municípios.



(Fonte: Secom)