Dos oito deputados do Tocantins apenas um é a favor do processo de investigação contra Michel Temer

O processo de denúncia criminal contra o presidente Michel Temer que foi apresentado pela Procuradoria Geral da República, começou a ser analisado na Câmara dos Deputados. O relator do processo na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, Sergio Zveiter (PMDB-RJ), iniciou a leitura de seu parecer na tarde de ontem (10).



A acusação está baseada nas investigações abertas a partir das delações dos executivos Wesley Batista e Joesley Batista, donos da JBS, no âmbito da Operação Lava Jato.



Plataforma 342



Uma ação suprapartidária desenvolveu uma plataforma denominada “342 Agora”, resultado de diversos encontros e reuniões da classe artística e de formadores de opinião tendo entre apoiadores o cantor e compositor Caetano Veloso, que se uniram para pressionar a investigação sobre o presidente Michel Temer.

Os desenvolvedores da plataforma explicamque ela foi criada para usar o poder da comunicação coletiva e das redes para gerar pressão nos deputados a favor da investigação do governo.



No site, há um placar atualizado em tempo real com a intenção de voto de cada parlamentar, infográficos explicativos do processo de votação, incluindo as informações regionais de cada Estado. Confira o placar clicando aqui.



No mapa ainda contém uma ferramenta que indica o contato de cada deputado com a opção de enviar um e-mail ou mensagem nas redes sociais.



Parlamentares do Tocantins



De acordo com os dados da plataforma em tempo real, entre os deputados federais do Tocantins, apenas Irajá Abreu se manifestou a favor da investigação contra Temer. Os demais parlamentares da bancada tocantinense se dividem entre indecisos e contra o processo de investigação.



Entre os indecisos estão: Professora Dorinha Seabra (DEM), César Halum (PRB), Lázaro Botelho (PP) e Vicentinho Júnior (PR).



Já os deputados que até agora se posicionaram contra a investigação estão os representantes do Tocantins: Dulce Miranda (PMDB), Josi Nunes (PMDB) e Carlos Henrique Gaguim (PODE).



Votação no Congresso



O "342 Agora" está atualizando em tempo real a posição de cada um na votação que analisa a denúncia contra o presidente da República. São necessários 342 votos a favor para que seja aceita. Até o momento, de acordo com dados da plataforma, o placar da votação está assim: 183 são a favor; 130 contra e 200 indecisos.