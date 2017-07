Gaguim tenta se explicar após ser flagrado cochilando na Câmara

Vencido pelo cansaço, o deputado federal Carlos Henrique Gaguim (PODE) foi flagrado durante um cochilo no plenário da Câmara em Brasília.



A foto do parlamentar foi feita no fim da sessão da noite dessa terça-feira (11) e foi divulgada no Estadão Conteúdo, na coluna de Andreza Matais e Marcelo de Moraes.



Em resposta à publicação, Gaguim justificou que na terça chegou às 06h15 no Congresso. Além disso, afirmou que andou por mais de 15 quilômetros durante o dia destacando que teve uma agenda de compromissos bastante corrida, incluindo três idas ao Palácio do Planalto.



Pra não terminar com a fama de dorminhoco, o deputado lembrou também que quando foi governador do Tocantins ele só dormia duas horas por noite e tinha como slogan “Acelera Tocantins".