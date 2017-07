Com expectativa de filiar vários prefeitos PSDB traz Doria ao TO

A convite do senador Ataídes Oliveira (PSDB/TO), o prefeito de São Paulo, João Doria, estará em Palmas no dia 14 de agosto para dois grandes encontros com lideranças políticas e empresariais do Tocantins. Depois de participar como convidado de honra do 2º Encontro Estadual do PSDB/TO, Doria dará uma palestra para mais de 400 empreendedores dos mais diversos setores econômicos do Estado.



“Estou certo de que a experiência e a determinação de Dória, bem como sua capacidade de trabalho, gestão e articulação como empresário e líder político serão de extrema valia para inspirar lideranças políticas e empresariais do nosso Estado nesse momento particularmente difícil da vida nacional”, destacou Ataídes, que é amigo de longa data do prefeito tucano.



Gestão pública



A expectativa é de que vários prefeitos se filiem ao PSDB durante o 2º Encontro Estadual do PSDB/TO, que vai apresentar a nova estrutura do partido no Tocantins e os projetos da legenda para 2018. Dora vai encerrar o encontro com prefeitos, vereadores e outras lideranças tucanas, com uma palestra sobre Gestão Pública, na qual irá detalhar sua experiência à frente da administração da maior cidade brasileira.



Presidente do PSDB/TO, Ataídes Oliveira lembra que a má gestão da máquina pública é um problema seríssimo no Tocantins e no Brasil. “A Lava Jato abriu os olhos dos brasileiros em relação à corrupção. Mas também precisamos ter a consciência de que a irresponsabilidade e a ineficiência na gestão pública são escoadouros de recursos públicos e freiam qualquer chance de desenvolvimento”, alertou o senador.



O 2º Encontro Estadual do PSDB também terá a participação da vice - corregedora do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO), Denise Drumond, do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Manoel Pires dos Santos, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-TO), Walter Ohofugi Júnior.



Empreendedorismo



No período da tarde, a reunião será com empresários e empreendedores de destaque do Tocantins. Com uma longa trajetória como empresário da área de comunicações e marketing e fundador do LIDE, grupo que reúne lideranças empresariais de vários países, Doria dará uma palestra sobre Gestão e Empreendedorismo.



“O objetivo é sensibilizar o empresariado para a importância de uma gestão ética e eficiente e incentivar um debate mais profundo sobre os melhores caminhos para atrair novos investimentos para o nosso Estado”, explicou Ataídes.



O parlamentar frisou que, ao tomar a iniciativa deste evento, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-TO), a intenção foi fomentar a retomada do desenvolvimento sustentável e a geração de empregos, renda e oportunidades de negócios no Tocantins. “Apontar os caminhos para a reativação da economia é a grande responsabilidade de lideranças políticas e empresariais”, afirmou o senador.