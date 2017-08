Câmara rejeita denúncia e presidente não será investigado; maioria da bancada tocantinense votou a favor de Temer

A Câmara dos Deputados rejeitou há pouco a denúncia contra o presidente Michel Temer. O voto de número 172 foi da deputada Rosângela Gomes (PRB-RJ). Mas antes do voto da parlamentar, o governo já tinha conseguido matematicamente barrar a denúncia, considerando a soma dos votos a favor do parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) contrário à admissibilidade da denúncia, ausências (13) e abstenções (1).



Isso porque eram necessários o mínimo de 342 votos contra o parecer do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) e, com isso, autorizar o Supremo Tribunal Federal (STF) a investigar o presidente. A vitória do governo foi conquistada durante a votação da bancada do Rio de Janeiro.



Com o resultado, a Câmara não aprova a admissibilidade para que o Supremo Tribunal Federal (STF) investigue Temer.



Com essa decisão, a denúncia é suspensa e só pode ser retomada depois que Temer deixar a Presidência da República. No dia 26 de junho, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao STF a denúncia contra Temer, com base na delação premiada de Joesley Batista, dono do grupo JBS. Foi a primeira vez que um presidente da República foi alvo de um pedido de investigação no exercício do mandato.



Três dias depois, a presidente do STF, ministra Cármem Lúcia, enviou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a denúncia com pedido de autorização para que a Corte Máxima do país possa investigar Temer.



Com o impedimento da autorização, caberá ao presidente da Câmara dos Deputados comunicar ao STF o resultado da votação e a impossibilidade de abrir investigação contra o presidente.

Bancada Tocantinense



Dos oito deputados do Tocantins, cinco votaram a favor do arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer, dois votaram contra e um ficou ausente.



Os apoiadores de Temer foram: Carlos Gaguim, Dulce Miranda, Josi Nunes, Lázaro Botelho e Professora Dorinhja.



Votaram a favor da investigação, os deputados Irajá Abreu e César Halum. Já o deputado Vicentinho Júnior foi o único que não compareceu à votação.



Justificativas a Favor



Na hora da votação, os parlamentares tocantinenses que votaram a favor do presidente justificaram seu voto.



O deputado e ex-governador Carlos Gaguim, aliado de primeira hora do presidente Temer, votou a favor do relatório e disse que era para que o Estado tivesse mais recursos. A deputada Dulce Miranda do PMDB alegou o crescimento do Estado e votou a favor de Temer.



A peemedebista Josi Nunes falou da retomada do crescimento do Brasil e disse que não é o momento de paralisar o país. O deputado Lázaro Botelho do PP, que já havia adiantado o voto, votou a favor do relatório. “Para o Brasil não parar voto sim”, disse.



A deputada Dorinha Rezende do Democratas votou sim seguindo orientação do partido.



Justificativas Contra



Já o deputado César Halum alegou estar há 29 anos na vida pública e disse ser a favor do combate à corrupção. Ele votou Não ao relatório. O deputado Irajá Abreu disse que ninguém está a cima da lei e votou pelas investigações: “Não ao relatório, sim ás investigações”, disse.