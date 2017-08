Depois de votação que livrou Temer de investigação, deputados tocantinenses enfrentam críticas nas redes sociais

Depois da votação na câmara dos deputados, que terminou com a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer, internautas estão entrando nas redes sociais de parlamentares para registrar sua opinião sobre o posicionamento dos políticos que votaram contra e a favor do governo.



Na Câmara, a maioria dos deputados da bancada tocantinense votaram favorável a Temer e alguns deles receberam uma enxurrada de críticas em sues perfis nas redes sociais. Os apoiadores de Temer foram: Carlos Gaguim, Dulce Miranda, Josi Nunes, Lázaro Botelho e Professora Dorinhja.



A maioria dos deputados tocantinenses estão evitando falar sobre o assunto nas redes sociais, possivelmente para evitar comentários polêmicos, mesmo assim, os internautas não perdoam e muitos têm usado qualquer postagem feita pelos parlamentares para demonstrar indignação pelo posicionamento de seus representantes na Câmara. Alguns deputados estariam inclusive ocultando comentários voltados para críticas relacionadas ao tema.



Carlos Gaguim é um dos parlamentares que preferiu manter o silêncio nas redes sociais depois de votar a favor do relatório alegando a decisão para que o Estado tivesse mais recursos. Mas mesmo assim ele não escapou de críticas.

A deputada Dulce Miranda do PMDB que alegou o crescimento do Estado e votou a favor de Temer também foi alvo de críticas.



O deputado Lázaro Botelho do PP, que já havia adiantado o voto a favor do relatório também foi criticado na web.



A deputada Dorinha Rezende do Democratas que votou sim seguindo orientação do partido também sentiu na rede as consequências de sua decisão.



A parlamentar Josi Nunes foi uma das representantes políticas do Tocantins que mais recebeu críticas em sua página nas redes sociais.



Mesmo não comparecendo para votação, Vicentinho Júnior não se livrou das críticas por sua postura e virou meme nas redes sociais:



Apenas dois deputados tocantinenses votaram contra Michel Temer. César Halum e Irajá Abreu.



César não dispensou o discurso nas redes sociais e foi parabenizado por seu voto contrário na Câmara.



Outro que fez questão de postar seu posicionamento na rede foi Irajá Abreu. Em meio a críticas e elogios a postagem do parlamentar rendeu dezenas de comentários e compartilhamentos.