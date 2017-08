Deputado que não compareceu para votação curte férias na Europa

O deputado Vicentinho Júnior, único parlamentar da bancada tocantinense que não participou da votação na Câmara Federal que terminou com a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer, postou fotos em uma rede social mostrando que está curtindo férias na Europa.



O parlamentar foi alvo de críticas e virou meme nas redes sociais depois de não comparecer na Câmara em um dia de votação decisiva para o país e a resposta surgiu em seu próprio perfil no Instagram onde Vicentinho Júnior postou fotos posando em pontos turísticos como o famoso Palácio de Versalhes em Paris.



Diferente de suas postagens na rede social, o posicionamento de Vicentinho a respeito da votação foi algo que ele manteve com bastante discrição, pois ele preferiu não se manifestar em nenhuma das enquetes feitas nos dias que antecederam a votação.



Sobre a viagem, o deputado apenas justificou que seu roteiro de viagem estava programado com antecedência.