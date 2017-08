Pesquisa Ibope mostra intenção de votos para governador

A Associação Comercial e Industrial de Palmas divulgou neste sábado, 5, a primeira pesquisa sobre intenções de votos para governador e senador do Tocantins em 2018. O levantamento do Ibope, encomendado Acipa, realizado entre os dias 28 e 31 de julho de 2017, mediu os índices de intenção de voto para as eleições do próximo ano. O levantamento ouviu 812 eleitores e possui o nível de conança de 95%.



A pesquisa testou dois possíveis cenários políticos para o Governo do Estado, uma vez que ainda não existe definição formal sobre as candidaturas. No primeiro cenário, com abordagem induzida, onde se apresentou uma lista com nomes de políticos tocantinenses, a senadora Kátia Abreu (PMDB) aparece em vantagem numérica com 27% das intenções de voto, enquanto o prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), obtém 23%.



Em outro patamar estão Vicentinho Alves (PR) com 13% das citações, Ataídes Oliveira (PSDB) e Mauro Carlesse (PHS) com 5% cada. Os votos brancos e nulos somam 18% e os indecisos representam 8% da amostra.



Segundo o presidente da Acipa, empresário Thiago Rosa, a intenção da entidade é acompanhar de perto a movimentação para as eleições de 2018. “E buscar uma alternativa que represente a classe empresarial e industrial de todo o Estado, porque sabemos a importância de um gestor que tem como prioridade o setor. A Acipa planeja realizar outras em conjunto com outras entidades”, arma.



Confira abaixo os detalhes da pesquisa:



Pergunta: Se a eleição para Governador do Tocantins fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria?



Kátia Abreu: 27%

Amastha: 23%

Vicentinho Alves: 13%

Ataídes Oliveira: 5%

Mauro Carlesse: 5%

Branco / Nulo: 18%

Não sabe / não respondeu: 8%



No segundo cenário testado, no qual a senadora Kátia Abreu é substituída pelo atual governador de Tocantins Marcelo Miranda (PMDB), Carlos Amastha assume a liderança com 26% das intenções de voto. Em segundo lugar aparecem empatados tecnicamente Vicentinho Alves com 17% e o governador Marcelo Miranda, apesar não ter manifestado se tentará reeleição, aparece com 15% das menções.



Em outro patamar, Ataídes Oliveira e Mauro Carlesse apresentam 6% das intenções de voto cada. O percentual de eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou anular o voto para governador é de 20%, enquanto 10% dos eleitores declaram-se indecisos.



Pergunta: E se a eleição para Governador do Tocantins fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? Acompanhe os números em percentuais:



Amastha: 26%

Vicentinho Alves: 17%

Marcelo Miranda: 15%

Ataídes Oliveira: 6%

Mauro Carlesse: 6%

Branco / Nulo: 20%

Não sabe / não respondeu: 10%



Os eleitores quando questionados sobre intenção espontânea para Governador, sem indicação de nomes, o resultado é o seguinte:



Amastha 9%

Marcelo Miranda 6%

Katia Abreu 5%

Vicentinho Alves 2%

Mauro Carlesse 1%

Ronaldo Dimas 1%

Outros com menos de 1%, 2%

Branco ou nulo 18%

Não sabem ou referem não opinar 56%



Votos para Senador



O Ibope testou também um possível cenário político para o Senado, já que neste momento não há nomes formalmente ocializados para o cargo. Para os dois cargos de senador pelo Tocantins em disputa na próxima eleição, somando-se as duas menções, Amastha (PSB) lidera com 27% das intenções de voto.



Se a eleição fosse neste momento, não seria possível apontar quem ocuparia a segunda vaga, pois a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais.



Irajá Abreu (PSD) e Vicentinho Alves (PR) têm 18% das menções cada, Siqueira Campos (atualmente sem partido) aparece com 17%, Marcelo Miranda (PMDB) e Moisés Avelino (PMDB) com 16% cada, Eduardo Gomes (SD) é citado por 14%, César Halum (PRB) por 13%, seguidos por Ataídes Oliveira (PSDB) e Mauro Carlesse (PHS), ambos apresentando 9% das citações.



Aqueles que citam apenas um candidato totalizam 8%, 11% têm intenção de votar em branco ou anular o voto e os indecisos somam 5% dos eleitores.



Pergunta: Lembrando que neste ano, o Tocantins elegerá dois senadores, se a eleição para Senador pelo Tocantins fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (1º + 2º lugares).



Veja os números:



Amastha: 27%

Irajá Abreu: 18%

Vicentinho: 18%

Siqueira Campos: 17%

Marcelo Miranda: 16%

Moisés Avelino: 16%

Eduardo Gomes: 14%

Cesar Halum: 13%

Ataídes Oliveira: 9%

Mauro Carlesse: 9%

Citou apenas 1 candidato: 8%

Banco nulo: 11%

Não sabe / não respondeu: 5%



Neste outro cenário, é abordado a intenção de voto espontânea para Senador (somando-se as duas menções):

Vicentinho Alves 6%

Siqueira Campos 5%

Irajá Abreu 4%

Marcelo Miranda 4%

Amastha 3%

Kátia Abreu 3%

Ataídes Oliveira 2%

Cesar Halum 2%

Eduardo Gomes 2%

Mauro Carlesse 2%

Moisés Avelino 1%

Gaguin 1%

Outros com menos de 1%, 4%

Branco ou nulo 16%

Não sabem ou preferem não opinar 60%



Método



A pesquisa foi realizada entre os dias 28 e 31 de julho de 2017. Com uma amostra de 812 eleitorestocantinenses. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de conança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.



(Com informações da Agência Metrópole Comunica)