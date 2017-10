Câmara livra Michel Temer de investigação; Maioria dos deputados tocantinenses votaram a favor do presidente

A Câmara dos Deputados rejeitou, pela segunda vez, uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer (PMDB), desta vez por obstrução de justiça e organização criminosa. O voto que garantiu a vitória de temer saiu às 20h35 com o "SIM" do deputado Francisco Floriano (DEM-RJ). Ele foi o 158º a votar "sim", e se somou aos 14 ausentes para dar vitória ao governo. A base aliada precisava de 172 votos entre (sim, ausências e abstenções) para impedir a admissibilidade da denúncia.



Bancada Tocantinense



Seis dos oito parlamentares da bancada do Tocantins votaram a favor do relatório do deputado federal Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) pela inadmissibilidade da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer.



Votaram pela aprovação do relatório os deputados Carlos Gaguim (Podemos), César Halum (PRB), Dulce Miranda (PMDB), Lázaro Botelho (PP), Professora Dorinha (DEM) e Vicentinho Júnior (PR). Na primeira denúncia, cinco parlamentares do Estado tinham votado com Temer.



Entre os parlamentares do Tocantins, Halum foi o único que mudou o voto em relação à primeira denúncia de 3 de agosto, quando ele optou por apoiar a investigação do presidente.



O deputado Irajá Abreu foi o único a votar contra o relatório ele manteve seu posicionamento da primeira votação. Já Josi Nunes (PMDB) se ausentou da sessão, vale lembrar que na primeira ela foi a favor do presidente.



O parlamentar Vicentinho Júnior, que não compareceu na primeira votação, votou hoje a favor do presidente.

A denúncia



O plenário da Câmara dos Deputados se reuniu hoje para votar o pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar, por crime comum, o presidente da República, Michel Temer, e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco.



O presidente e os ministros são acusados de formar uma organização criminosa para ocupar cargos públicos e arrecadar propinas, estimadas em R$ 587 milhões. Temer também é acusado de obstrução de Justiça. O Planalto nega todas as acusações.



Tanto o presidente quanto os ministros só poderiam ser investigados pelo STF se pelo menos 342 do total de 513 deputados se manifestassem contra o relatório de Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), que defende a inadmissibilidade da denúncia.