Brasileiro é preso nos EUA com US$ 20 milhões embaixo do colchão

Uma imagem divulgada pela Procuradoria dos EUA mostra 20 milhões de dólares, cerca de R$ 64 milhões, que estavam escondidos num colchão no apartamento do brasileiro Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 anos, em Massachusetts. Acredita-se que o dinheiro esteja ligado a um esquema de pirâmide de 1 bilhão de dólares, o equivalente a R$ 3,2 bilhões, envolvendo a TelexFree, uma empresa que alegou fornecer serviços de telefonia pela Internet.



Segundo a “ABC News”, as autoridades confirmaram que foi realmente um esquema de pirâmide que operou entre janeiro de 2012 e março de 2014. “Telexfree pretendia agressivamente comercializar o seu serviço VOIP através do recrutamento de milhares de ‘promotores' para publicar anúncios para o produto na Internet”, afirmou o Departamento de Justiça num comunicado.



A fortuna foi descoberta no início deste mês, quando a polícia invadiu o apartamento de Cleber Rocha em Westborough, Massachusetts. O brasileiro foi preso e acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele pode ser condenado a 20 anos de prisão.



Fonte: Extra