A partir deste ano, Enem não valerá mais como certificado de Ensino Médio 09/03/2017 11h54 | Atualizado em: 09/03/2017 12h00

O MEC (Ministério da Educação) anunciou nesta quinta-feira (9) que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2017 será realizado em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Até então, e exame era aplicado durante um final de semana.



O edital está previsto para ser divulgado no dia 10 de abril e as inscrições serão nos dias 8 e 19 de maio.



Segundo Maria Inês Fini, presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a mudança é uma resposta ao resultado da consulta pública realizada MEC. "Maioria dos participantes da consulta optou por dois dias no formato atual", afirmou Fini.



"De um modo geral atenderá os jovens que se sentem muitos cansados com a maratona de dois exames, um no sábado e outro no domingo. São exaustivos e demandam uma concentração enorme. Agora terão o espaço de uma semana para que possam se recuperar", declarou o ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM)



Para o ministro, a mudança também resolve um problema dos candidatos sabatistas, que por motivos religiosos guardam os sábados e só podiam fazer o Enem após o pôr do sol.



"Resolve uma demanda histórica. Os jovens ficavam isolados, trancafiados [até poder iniciar a prova]", acrescentou.



Não serve mais para certificado do ensino médio



Além da alteração nas datas, o Enem agora não valerá mais como certificado de conclusão do ensino médio.



De acordo com a presidente do Inep, uma outra prova será aplicada para avaliar os alunos que desejam o diploma desta etapa do ensino.



Outra mudança é que o caderno de prova será personalizado contendo o nome e inscrição de cada candidato.



Fonte: Uol