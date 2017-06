Internada por complicações na gravidez, Eliana faz desabafo

Grávida pela segunda vez, Eliana está passando por momentos difíceis. Na tarde deste domingo (04), a apresentadora substituída por Patricia Abravanel em seu programa na TV usou seu Instagram para fazer um desabafo. Ela contou que está internada há 20 dias e que escolheu cuidar de sua gestação.



Em outro momento, a loira que armou um esquema para notícia da gravidez não vazar garantiu que estará de volta em breve. " Foi a vida dizendo: 'Para e escolhe o que é mais importante pra você AGORA'". Eu escolhi cuidar de uma vida. Logo estarei de volta para minha trajetória profissional que começou aos 14 anos de idade, mas agora cada minuto das 24 horas do meu dia são dedicados para a Manu que ainda está na minha barriga e ao Arthur. Em breve, se Deus quiser, estarei novamente com a família SBT. Porém este é o momento de valorizar cada semana de desenvolvimento da minha filha, de esperar com fé que tudo corra bem, de viver o tempo em seu tempo.Um aprendizado árduo, mas valioso. A vida é aprender".



'Preciso Salvar Minha Filha'



Aos três meses de gestação, Eliana teve que se submeter a uma cirurgia por conta do risco de perder sua filha. Pouco tempo depois, a artista achou melhor se afastar do trabalho. "Preciso salvar minha filha de um parto muito prematuro. Tive um descolamento da placenta. Sei que não depende só da minha vontade e do meu esforço, mas farei o impossível para trazer o meu fruto da melhor maneira que Deus permitir. Enquanto escrevo aqui na cama, sem poder levantar para nada, nada mesmo, lágrimas de dúvidas e medo escorrem pelo meu rosto. Mas tenho fé que em breve trarei boas notícias".



