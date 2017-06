Correios anunciam fim do e-Sedex; fretes ficarão mais caros

A medida deveria entrar em vigor no dia 1º de janeiro, mas foi prolongada até agora devido a uma liminar que punia a estatal com multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento. No entanto, a modalidade será definitivamente aposentada nesta segunda-feira, 19. Com a informação, confirmada em memorando, passam existir apenas o PAC e o Sedex.



A medida deve atingir diretamente os consumidores. Segundo a Abrapost (Associação Brasileira de Franquias Postais), o e-Sedex responde por 30% do faturamento das lojas franqueadas, logo, o valor do frete através de transportadoras contratadas ou do Sedex convencional será repassado para os preços dos produtos ou para o próprio valor de entrega.



Atualmente, os Correios enfrentam a maior crise financeira de sua história, sendo que registrou um prejuízo de R$ 2,1 bilhões em 2016 e as projeções apontam um novo prejuízo de R$ 1,3 bilhão em 2017. Isso motivou o fim do serviço e-Sedex.



Fonte: Olhar Digital