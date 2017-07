Madrasta de Isabella Nardoni será beneficiada com regime semiaberto

Um dia após a Justiça conceder a progressão de regime para a detenta Anna Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabella Nardoni, ela foi transferida para a ala do regime semiaberto da penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP), na manhã desta terça-feira (18). A transferência aconteceu por volta das 9h.



O local abriga outras 56 internas que cometeram crimes contra a família e que também temiam não serem aceitas em outros presídios caso tivessem que ser transferidas. Entre as presas reclusas no local está a Suzane von Richtofen, que ganhou a progressão do regime em outubro de 2015.



A principal diferença do semiaberto para o regime fechado é que Anna Carolina não fica mais confinada em uma cela. O novo pavilhão é um galpão com beliches, onde todas as presas permanecem juntas. O espaço tem oito banheiros e acapacidade para até 78 detentas. Ela está na penitenciária desde 2008.



Progressão



A progressão foi concedida nesta segunda-feira (17) pela juíza Sueli Zeraik, da 1º Vara de Execuções Criminais (VEC) de Taubaté. Com a decisão, a presa vai cumprir a pena no semiaberto e terá direito de deixar a penitenciária cinco vezes ao ano para as saídas temporárias.



A expectativa é que ela deixe a prisão pela primeira vez em outubro, na saída temporária de Dia das Crianças. Além disso, no regime mais brando, ela poderá deixar a prisão diariamente para trabalhar, desde que retorne todas as noites para dormir no local.



O advogado da presa, Roberto Podval, foi procurado para comentar o assunto, no escritório de advocacia e no celular, mas não atendeu as ligações até a última atualização desta reportagem.



Pedido



A progressão da detenta do regime fechado para o semiaberto foi um pedido da defesa de Jatobá, feito em abril deste ano. Nele, a defesa de presa afirmava que ela já tinha direito ao benefício por ter cumprido o tempo mínimo exigido para mudar de regime e bom comportamento prisional.



No último mês, após receber o resultado de um exame criminológico e favorável à progressão da detenta e documentos com detalhes de rotina dela em que constavam elogios dos diretores e funcionários da penitenciária, o Ministério Público foi favorável a concessão do semiaberto à Anna Carolina e encaminhou o processo para a decisão da juíza.



"Vale dizer que a gravidade do crime e suas consequências, por mais nefastas e repugnantes que sejam, não podem prevalecer", diz trecho do parecer do promotor Luiz Marcelo Negrini.



Na decisão, a juíza destacou que a mudança de regime é mum mecanismo facilitador para ressocialização da presa. "Embora se trate de regime prisional mais brando, ainda é bastante vigiado e possibilita a observação de evolução da detenta e seu retorno gradativo à sociedade", diz trecho do documento.



A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou por email, no fim da tarde desta segunda, que já solicitou a remoção de Anna Carolina para a ala de progressão da penitenciária.



Planos



O parecer de uma equipe técnica, que produziu em junho laudos psicológico e psiquiátrico, apontou, sobre o comportamento da detenta que 'a possibilidade de reincidência é nula'.



Aos especialistas, Jatobá afirmou ser inocente e disse desejar que a verdade sobre o caso apareça. Ela afirma ainda ter aprendido a ser paciente durante os nove anos em que esteve reclusa.



Questionada sobre seus projetos de vida, disse planejar após ter a liberdade definitiva buscar apoio dos familiares, manter o relacionamento com o marido Alexandre Nardoni, - que também está preso em Tremembé- fazer um curso de moda e abrir um ateliê de costura.



"Quero estar com meus filhos. Vou morar em São Paulo ou uma cidade do litoral, trabalhar e tentar viver minha vida. Gostaria que um dia minha vida pudesse voltar ao normal. Gostaria de desenvolver o meu lado espiritual e ajudar as pessoas", disse. Anna e Alexandre Nardoni têm dois filhos, de 10 e 12 anos.



De acordo com o psiquiatra que fez a avaliação, ela assimilou a gravidade do ocorrido, possui valores éticos e morais e é capaz de manter controle sobre sua agressividade e perspectiva de vida.



