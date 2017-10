Para atriz mulheres devem transar mesmo sem vontade

Deborah Secco concedeu uma entrevista ao canal do YouTube de Julia Faria. Durante uma brincadeira chamada "Quem é mais provável que?, a atriz deu a seguinte declaração: "Se você não faz sexo com o seu homem, outra pessoa vai fazer. Homem não fica sem sexo. Então está com preguiça? Começa, que a parte chata é só essa preliminar de começar mesmo"



Outra pergunta perguntas foi: "Quem é mais provável que simule uma dor de cabeça para não transar?" Prontamente, Deborah respondeu: "É o seguinte: você pode até estar sem vontade, mas quando você começa - é um pouquinho só que você fica sem vontade, aí começou já fica bom. Então não pensa no desânimo, pensa na animação que vem."



A atriz foi alvo de muitas críticas nas redes sociais após as declarações polêmicas para Julia Faria.



Fonte: Notícias ao Minuto