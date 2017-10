Criança desaparece após ser colocada pelo pai para fora de casa

As autoridades americanas estão procurando, desde sábado (7), a pequena Sherin Mathews, de 3 anos, que desapareceu no fim de semana no Texas quando seu pai supostamente a colocou para fora de casa no meio da noite como uma punição por ela não beber seu leite. Sherin Mathews foi deixada em um beco próximo de casa pelo pai adotivo Wesley Mathews, de 37 anos.



De acordo com o Independent, Wesley Mathews, de 37 anos, ordenou que Sherin ficasse ao lado de uma árvore na parte externa de sua casa por volta das 3 da manhã no sábado. Mathews saiu cerca de 15 minutos depois para verificá-la, mas Sherin havia desaparecido. A criança, que tem uma deficiência de desenvolvimento, estava usando calças, uma camisa rosa de mangas compridas e chinelos cor de rosa.



O pai não notificou a polícia que sua filha estava desaparecida até cerca de cinco horas depois segundo as investigações. Mathews foi preso no sábado acusado de abandonar ou pôr em perigo uma criança. Também não foi esclarecido porque o pai escolheu punir a garota a colocando de fora da casa no meio da noite.



Wesley Mathews foi solto um dia depois, após pagar uma fiança de 250 mil dólares.