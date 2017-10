Jatinho com Maiara e Maraisa estoura pneu na decolagem

A dupla sertaneja Maiara e Maraísa passaram por um susto na tarde desse domingo (15), quando o jatinho que levava as irmãs estourou o pneu e saiu da pista no Aeroporto de Maringá (PR).

O incidente aconteceu durante o momento da decolagem, quando um dos pneus do avião estourou. Maiara e Maraisa se apresentaram na cidade de Maringá na noite de sábado (14) e seguiam para o Rio Grande do Sul.

De acordo com a assessoria da dupla, ninguém ficou ferido e as cantoras seguiram viagem em outro avião para se apresentam em São Borja (RS).



Show Araguaína



A dupla que começou a carreira em Araguaína é presença confirmada no evento em comemoração ao aniversário da cidade deste ano. Elas se apresentam no dia 13 de novembro na festa que está marcada para acontecer na Via Lago, que será o mais novo cartão postal da cidade. As obras no local estão a todo vapor e o evento também contará com a presença da de outra dupla araguainense que vem fazendo sucesso em todo o país: Anavitória.