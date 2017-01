Ilhas do Caribe pagam US$ 300 para você visitá-las em 2017

As Ilhas Virgens Americanas, no Caribe, estão em festa em 2017. O arquipélago comemora que há 100 anos foi comprado pelos Estados Unidos e deixou de ser dinamarquês. Mas quem ganhará o presente são os convidados da festa: os turistas, que receberão um voucher de 300 dólares.



Qualquer um que passar mais de três noites consecutivas em pelo menos uma das três ilhas –Saint Thomas, Saint John e Saint Croix– será presenteado. O voucher poderá ser aproveitado em atividades culturais e históricas.



Basta agendar a viagem no site de turismo das ilhas e reservar um dos hotéis participantes do programa do governo. É preciso fazer a reserva até 1º de outubro, para realizar a viagem até 31 de dezembro.



As Ilhas Virgens Americanas são até hoje dependentes dos Estados Unidos. A festa é comemorada no dia 31 de março, quando os norte-americanos pagaram 25 milhões de dólares para serem donos do arquipélago.



Para brasileiros, passagens de ida e volta até a ilha Saint Croix em março, partindo de São Paulo com uma conexão, custam a partir de 4 mil reais, segundo o site Skyscanner.



Fonte: Exame