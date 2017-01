Trio dança 'Deu Onda' e vídeo atinge mais de 2 milhões de visualizações

Uma coreografia da música "Deu Onda", feita por um estudante de educação física de Palmas já alcançou mais de 2 milhões de visualizações no Youtube até esta quinta-feira (19). Sucesso de MC G15, o vídeo foi feito com um celular, na academia onde Jhonnys Marks Ribeiro Carvalho, de 21 anos, trabalha como coreógrafo e teve a participação de duas alunas dele.



Marks acredita que o vídeo publicado no dia 28 de dezembro de 2016 tem feito sucesso porque foi uma das primeiras postagens com a coreografia da música no Youtube.



"Assim que a gente ouviu 'Deu Onda', corremos e resolvemos gravar porque achávamos que a música ia estourar. Daí achei que o pessoal ia procurar a nossa coreografia. Quando a gente postou só havia mais um outro vídeo com a dança. Então, quando o pessoal pesquisava para aprender a dançar, já encontrava a minha, que é fácil de aprender."



Coreógrafo há três anos, Marks costuma convidar as alunas para gravar os vídeos. Ele também faz sucesso na internet com outras coreografias. Uma delas, "Rátá Tá Tum Tum", do Wesley Safadão, chegou a ser compartilhada pelo cantor no perfil dele no Instagram. "Quando vi sentei no chão, fiquei com as pernas moles", brinca.



O estudante conta que não fazia as postagens no canal com a expectativa de que tivessem muitas visualizações.



"Eu postava para poder salvar as coreografias. Daí podia olhar quando quisesse. Deixei aberto para quem quisesse ver também. Quando eu postei 'Vou desafiar você' [funk do Mc Sapão], que teve mais de 100 mil visualizações, me empolguei e continuei postando", conta.



Após o sucesso com um vídeo caseirio de 'Deu Onda', uma produtora da capital ficou interessada e decidiu produzir outro vídeo de Marks. Atualmente o canal do coreógrafo já tem mais de 48 mil inscritos. O objetivo inicial era alcançar 20 mil pessoas.

Deu onda



Sucesso de MC G15, o funk "Deu onda", chegou ao terceiro lugar no ranking mundial de músicas tocadas no YouTube. A lista mais recente, que se refere ao período de 30 de dezembro a 5 de janeiro, coloca a música apenas atrás de "Chantaje", de Shakira, e "Closer", do Chainsmokers, em execuções no site.



No Brasil, "Deu onda" continua em 1º lugar entre as músicas mais tocadas nos principais serviços de streaming: Spotify, Apple Music e Deezer, posição que ocupa desde o final de 2016.



O vídeo com o clipe da música, publicado no dia 21 de dezembro de 2016, já ultrapassou 100 milhões de visualizações no Youtube em menos de um mês.



Fit Dance



Sucesso na atualidade, as aulas ensinam as coreografias do momento e são aposta das academias que investem em postagens de vídeos na internet. Além de divertida, a modalidade chamada Fit Dance ajuda a perder calorias.



