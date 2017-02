Confira as atrações da terceira edição do evento "Palmas capital da fé"

O feriado de Carnaval em Palmas vai ser mais uma vez marcado por uma programação religiosa. O "Palmas capital da fé" começará no dia 24 e seguirá até 28 de fevereiro com shows de bandas evangélicas e católicas. Um dos destaques é o cantor gospel Fernandinho. O padre Fábio de Melo também participará do evento pela segunda vez.



Este é o terceiro ano consecutivo que a prefeitura promove shows cristãos. O evento será realizado na Vila Olímpica, ao lado do estádio Nilton Santos, região sul da capital. A expectativa da prefeitura é receber 180 mil pessoas durante os cinco dias.



A programação foi anunciada na manhã desta quinta-feira (2). Segundo o município, ao todo serão 26 atrações musicais. Participam do evento as bandas católicas Rosa de Sarom, Adoração e Vida e a cantora Adriana Arydes.



Também sobem ao palco os cantores gospel: pregador Luo, Thiago Makie, Priscilla Ancântara, Anderson Freire, André e Felipe e a banda Preto no Branco.



Fonte: G1/TO