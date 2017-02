Balé Popular do Tocantins abre seleção para 200 novos participantes

O Balé Popular do Tocantins oferece 200 novas vagas para aulas gratuitas de ballet clássico, jazz, danças urbanas e dança contemporânea. A partir deste semestre, além das aulas no Colégio da Polícia Militar de Palmas, serão ofertadas aulas em mais duas escolas, no Colégio Girassol de Tempo Integral Raquel de Queiroz e na Escola Estadual Vila União.



Os interessados em participar do processo seletivo devem procurar a Gerência de Cultura da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), no endereço 103 Sul, Av. LO -01, nº 63, Ed. Jocelino Pinto, Plano Diretor Sul – Em frente ao Hotel Pousada das Artes, ou entrar em contato por telefone no 3218-1401, no período de 20/02 a 03/02, das 13h às 18h.



Segundo a professora do projeto, Márcia Regina, a seleção irá acontecer no dia 4 de março no Colégio da Polícia Militar de Palmas. “Os alunos interessados participarão de uma aula, em que são avaliados pelos professores para saber se têm aptidão para a dança. É importante lembrar que, as turmas que estamos iniciando, neste ano, são exclusivas para alunos da rede pública estadual, já as turmas remanescentes de 2016, nas quais são disponibilizadas 20 vagas, estão abertas para a comunidade em geral”.



Podem participar da seleção crianças a partir de 7 anos, desde que cumpram os requisitos do processo seletivo. Crianças e adolescentes, menores de 18 anos, deverão estar acompanhados de seus responsáveis.