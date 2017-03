Jovem do Tocantins é eleita a 'gordinha mais bonita' do norte do país

A moradora de Palmas Thays Teles Guimarães, de 29 anos, foi eleita a Miss Norte Plus Size 2017. O título foi conquistado no concurso Miss Brasil Plus Size, em São Paulo. Com a autoestima nas alturas, ela contou ao G1 que já sofreu preconceito e que não aceitava o corpo. Além isso, disse que já fez dietas malucas e tomou remédios de tarja preta para conseguir o "corpo perfeito". Agora, nas próprias palavras da jovem, ela é a "gordinha mais linda do norte do país".



O concurso foi realizado na última sexta-feira (10). Thays não conquistou o título de Miss Brasil, mas está voltando para casa com o sorrido de orelha a orelha, até porque a faixa de Miss Norte Plus Size 2017 é uma vitória para ela. Além de uma conquista pessoal, ela diz que o título é também uma forma de promover o Tocantins e de ajudar outras pessoas a também se aceitarem.



(Foto: Divulgação Facebook)

Agora, a jovem pode dizer que está bem consigo mesma. Mas no passado, Thays sofreu preconceitos e não aceitava o corpo. Na infância, ela conta que não teve problemas. Mas na adolescência, os conflitos começaram.



(Reprodução Facebook)

"Não me aceitava. As minhas amigas chamavam mais atenção do que eu. Comecei a não enxergar a beleza em mim".



Mas foi antes do casamento, em 2013, que ela sentiu na pele os efeitos do preconceito. "Quando fui casar, não tive a oportunidade de ter o vestido dos sonhos. Quando eu chegava nas lojas, falavam que não tinha roupa do meu tamanho. Sofri muito. Tomava remédio tarja preta, fazia dietas malucas, não me sentia bonita", contou ela.



Thays venceu com a ajuda do marido. "Ele abriu minha cabeça, porque me sentia muito insegura. Foi ele também que me incentivou a fazer a inscrição para o concurso".



(Reprodução Facebook)

Ano passado, a jovem que é gestora em marketing, começou a procurar na internet iniciativas que valorizavam a moda plus size. "Foi então que soube do concurso, entrei em contato com a produção e perguntei porque não tinha nenhuma representante tocantinense. Eles pediram para eu mandar fotos e, depois de uma avaliação, fui convidada a participar", comemora.



Sem conhecimento técnico e com muita coragem, Thays foi e representou bem o Tocantins. O final foi surpreendente para ela. Se antes ela não se aceitava, hoje tem orgulho da história e da beleza que tem.



(Fotos: Arquivo Pessoal)



Fonte: G1/TO