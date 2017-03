Novela da Rede Globo será ambientada em Palmas e no Jalapão

No ar em A Lei do Amor, Grazi Massafera foi escalada para a novela das nove que a Globo estreia em outubro, de autoria de Walcyr Carrasco, o mesmo de Verdades Secretas. Grazi ganhou o papel na semana passada, 15 dias depois que Cauã Reymond desistiu da trama para se dedicar a um filme sobre Dom Pedro 1º. Separados há três anos, os dois não aceitam contracenar juntos.



Treinada pela Globo após participação em Big Brother Brasil, a atriz fará sua primeira vilã no principal horário da emissora. Durante mais de um semestre, terá um dos maiores personagens da TV, em uma produção com grandes atrizes, como Fernanda Montenegro e Gloria Pires. Ela será apaixonada pelo personagem que seria de Reymond, agora a ser defendido por Rafael Cardoso.



Grazi e Reymond foram durante sete anos um casal dos sonhos da televisão brasileira. Eles se separaram em 2014, após rumores de que o galã teria se envolvido com Isis Valverde durante as gravações da minissérie Amores Roubados. Eles têm uma filha e nunca mais apareceram juntos desde a rumorosa separação.



Ainda sem nome definitivo, a novela de Walcyr Carrasco substituirá A Força do Querer, de Glória Perez, que estreia daqui a três semanas. Trará paisagens inéditas para a faixa das 21h da Globo: será ambientada em Palmas e no Jalapão, região de Tocantins conhecida pela mistura de paisagens áridas com dunas e rios de águas cristalinas.



A produção será um melodrama clássico, com personagens urbanos e rurais envolvidos na disputa da posse de uma mina de esmeraldas. A Globo já terminou a fase de pesquisas de locações e já planeja as gravações, que acontecerão no Tocantins e nos estúdios do Rio de Janeiro. A direção geral será de Mauro Mendonça Filho.



Na trama, a personagem de Grazi Massafera irá rivalizar com a de Bianca Bin, a mocinha, neta de Lima Duarte, dono de um bar de beira de estrada no Jalapão.



Além de Grazi, Bianca, Rafael Cardoso, Fernanda Montenegro, Gloria Pires e Lima Duarte, já estão confirmados na novela Marieta Severo, Sergio Guizé, Juliano Cazarré, Nathalia Thimberg, Thiago Fragoso, Luis Melo, Marcelo Novaes, Juca de Oliveira, Eliane Giardini, Caio Paduan, Arthur Aguiar, Erika Januzza, Eriberto Leão, Flávio Tolezani e Juliana Caldas.



