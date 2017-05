Loja Era uma vez sorteará vale compras "Arraiá premiado"

Em comemoração à Festa Junina, a loja "Era uma vez", realizará o sorteio de um vale compras no valor de R$ 150 reais. O resultado está previsto para ser divulgado no próximo dia 24 de junho em transmissão ao vivo, através da fanpage do @portalonorte. Para participar é bem simples, confira mais informações lendo atentamente ao regulamento abaixo.



Sobre a Loja



Era uma vez, é uma loja de artigos infantis. Especializada em fantasias, ela oferece uma diversidade de opções para a criançada soltar a imaginação, na hora de brincar, tomar banho, dormir e ainda em ocasiões especiais como festas de aniversário.



Com as comemorações da Festa Junina chegando, a loja está com muitas novidades em lindos vestidos, calças, camisas, noivinhas e moda country, para crianças de 0 a 10 anos.



A loja "Era Uma Vez" está localizada na Avenida Prefeito João de Sousa Lima, 626, em Araguaína (TO). Telefone para contato: (63) 9972-2638.



Regulamento



Para validar sua participação na promoção, siga as seguintes instruções:



- Clique no link da promoção e selecione a opção "QUERO PARTICIPAR";

- Compartilhe o banner promocional em seu perfil no Facebook;

- Comente a publicação do banner promocional, marcando pelo menos três amigos;



Feito estes procedimentos você estará apto (a) a participar do sorteio.



Boa Sorte!