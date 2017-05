Jalapão recebe equipe de gravação de série nacional

As gravações da série "O Boneco de Barro e o Rei" já estão na reta final. Cenários como as cachoeiras de Taquaruçu, lago de Palmas, chácaras da região e estúdios fizeram parte do set em quase dois meses de gravação. Nesta quinta-feira, 25, a equipe de produção e elenco grava em um dos principais pontos turísticos do Estado, o Jalapão. De acordo com o diretor da série, os espaços escolhidos para o set foram o Morro Vermelho, Cachoeira do Lageado e Canon Sussuapara, em razão da beleza exótica do local, que faz referência ao cenário lúdico da produção.



No próximo final de semana, 27 e 28, a equipe retorna para Palmas, onde gravam em Taquaruçu e locações nos estúdios da Br153 e Alento na Capital, com previsão de encerramento das filmagens na terça-feira, 31. Ao todo, a série “O Boneco de Barro e o Rei” contará com 26 episódios, cada um de 13 minutos. As gravações do filme se iniciaram no dia 8 de abril e a obra conta com um elenco de cerca de 40 atores, todos artistas regionais.



Sinopse

Na saga, o artesão viúvo Mestre Toá molda um boneco com argila e lágrimas e foge de sua província. Nos primeiros raios do sol, o Boneco de Barro cria vida e sai numa jornada buscando algumas respostas - Porque não sou como as outras pessoas? Porque me tratam com tanta indiferença? O Boneco encontra nas províncias do Reino, vários personagens que também precisam de respostas. A série tem um enredo baseado no folclore e tradições brasileiras e é inspirado no romance “As aventuras de Pinóquio” (1883).



De acordo com o diretor, Nival Correia, trata-se de uma saga de interior, uma fábula social e contemporânea, escrita a partir das memórias de sua infância com o cordel. “Vamos contar com a riqueza estética do teatro mambembe, utilizando cenários, figurinos, maquiagem e interpretação com toda a simplicidade deste estilo”, adianta.



Projeto



A produção será veiculada em todo o País, distribuída nos 215 canais da EBC – Empresa Brasileira de Comunicação. Trata-se de uma obra executada por meio da Chamada Pública da Linha de Produção de Conteúdos destinados às TVs Públicas (Chamada Pública BRDE/FSA Prodav 08/2015), PRODAV 08/2015, operada por meio da parceria entre a ANCINE, Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SaV/MinC) e ainda com o apoio da Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU), Associação Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM) e Associação Brasileira de Emissoras Públicas Educativas e Culturais (ABEPEC).



Equipe



A equipe de direção, técnica e produção de "O Boneco de Barro e o Rei" conta com renomados profissionais na área do audiovisual no País, com uma equipe de mais de 40 pessoas, que conta também com renomados profissionais da produção local, como o diretor de fotografia. A equipe total do projeto conta com cerca de 80 profissionais e foram priorizados artistas das quadrilhas juninas de Palmas, como artesões, coreógrafos e dançarinos.



Spatium



A Spatium Arte e Cultura se consolidou como realizadora e responsável pela produção dos maiores e principais eventos culturais do Tocantins, como Semana ISTO de Teatro, Temporada Popular de Teatro, ISTO - BR 153 e Produção e Circulação do espetáculo Teatral "Dois Idiotas pelo Brasil" e projeto "Música na Estrada". A empresa começou produzindo obras audiovisuais para o Ponto de Cultura Cine Buriti, como os curtas “Um dia de sol”, “Renata” e “Sementes a Luiz Nunes, ano de 2013, quando criou o departamento de audiovisual, Spatium Audiovisual. Em Dezembro de 2015, a empresa realizou o 1º Ciclo de debates e Capacitação Audiovisual do Tocantins, que trouxe o oficina do diretor Sérgio Machado do filme Tudo que aprendemos juntos, e oficina de Marcelo Ikeda. Até o final de 2017, a empresa produzirá a série “Amazon Fashion” para o Canal Fashion Box Brasil que aborda sobre a cadeia produtiva da moda Amazônica.



Fonte: Secom