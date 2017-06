Hoje é dia do concurso "Garota Expoara" e apresentações musicais de "Talentos da Terra" no Parque de Exposições

O calendário de eventos da EXPOARA 2017 iniciou na noite de ontem (08), com a abertura do Parque de Exposições para visitação dos Stands. Nesta sexta (09), começa a IV Expoara Genética, parceria SRA e SEBRAE e, no palco show, a partir das 20h, a volta do Talentos da Terra e da Garota Expoara. Nestes dois dias a entrada será franca.



No Sábado, 10 de junho, a partir do meio dia, no Tatersal, acontece o 18º Leilão Integração do Nelore e às 22h teremos a Abertura Oficial com a presença de autoridades e a Diretoria do SRA. Às 23h o primeiro grande show da Expoara 2017: Projeto Clássicos com as duplas Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó dividindo o palco-show. Ingressos para esta noite estão em segundo lote sendo: R$ 35,00 meia e R$ 70,00 inteira.



A programação artística da Expoara 2017 também terá nomes como Mano Walter, Aviões, Naiara Azevedo, Anderson Freire.



No domingo, 11 de junho, acontece a XXIX Cavalgada de Araguaína e, a partir das 18h30min, uma noite de louvor e oração com a Santa Missa celebrando os 300 anos de Aparecida. No dia 18 o Show de encerramento da temporada será Matogrosso & Mathias com entrada solidária de 2 Kg de alimentos não perecíveis.



Confira as atrações musicais de hoje na Expoara:

Odilon Santos, Joan Alessandro, Leandro Fonte, Carlos Henrique e Fabiano, Jéssica Nery, Raphael Vaz, Flávia e Guilherme, Vitor Henrik, Edson e Júnior.A Produção é de Wagner Mandala Eventos.