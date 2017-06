Hoje tem Aviões do Forró no palco do parque de Exposições 14/06/2017 09h03 | Atualizado em: 14/06/2017 09h14

Divulgação Nesta quarta-feira (14), na programação artística da Expoara 2017, a banda Aviões do Forró traz o show "Arraiá do Aviões" que promete um "São João Fora de época".



A Banda Aviões comandada pelo cantor Xandy Avião empolga por sua qualidade musical, batida inconfundível na percussão, nos metais e pela coreografia que encanta plateias de todo o país.



Previsto para começar às 23 horas, o show é uma realização do Sindicato Rural de Araguaína e Mandala Shows.



Os ingressos para a noite de hoje está em seu 2º lote: R$ 30,00 meia e R$ 60,00 inteira e podem ser adquiridos nos pontos de venda credenciados. Para conferir a relação dos pontos clique aqui.

Acompanhe nossas atualizações em tempo real: