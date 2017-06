Gusttavo Lima e Marrone inauguram bar e restaurante

Conhecida por sua diversidade cultural, a noite de Palmas está sempre se reinventando, e se tem um lugar que os palmenses adoram são os bares. Pensando nisso, que os cantores Gusttavo Lima e Marrone, da dupla Bruno & Marrone, lançam nesta segunda-feira, dia 19, um sofisticado bar e restaurante em Palmas: “Coronel’s Grill & Bar”. A noite que será reservada apenas para convidados, contará com a presença dos artistas que irão apresentar o mais novo point da capital e as novidades do local.



Com uma estrutura sofisticada, um design rústico, O “Coronel’s Gril & Bar” sustenta um design incrível. A decoração do espaço é toda assinada pela Brava Arquitetura. O bar possui um cardápio recheado de petiscos e uma gastronomia excelente. Uma cartela especial de drinks clássicos e outros exclusivos, feitos por barman’s qualificados.



O Coronel’s Grill & Bar é uma opção pra todo mundo, desde quem adora um lugar mais aconchegante até quem só quer mesmo é papear com os amigos e beber um drinque. A casa que será aberta ao público a partir desta terça-feira, dia 20, terá uma programação musical variada.



Fonte: Assessoria